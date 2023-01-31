WHAT DID WE JUST WITNESS?!?@LoganPaul and @KingRicochet just blew our minds at #RoyalRumble with an unbelievable moment! 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/V5HIMhT0yQ — WWE (@WWE) January 29, 2023

網紅出身的格鬥運動員羅根保羅（Logan Paul）近年轉戰職業摔角，在美國WWE今年1月的皇家大戰裡有精彩演出。皇家大戰共有30位選手輪番進場亂鬥，保羅做為第29位入場，在超過5萬名觀眾面前，與對手里柯契（Ricochet）踩著頂繩做出飛翔金臂勾，獲得全場喝采。

里柯契是擅長飛縱的輕量級選手，當時他與保羅各站在擂台兩端叫囂，對罵幾句之後，保羅捉著頂繩喊道「來啊」，兩人同時踩著頂繩飛入場中，在半空相撞倒地不起，觀眾紛紛高喊「Holy shit!」。當時擂台裡還有幾個選手躺著，包括澳洲猛將古瑟（Gunther）都偷眼看著保羅與里柯契的這一擊，成為當晚的精彩時刻之一。

羅根保羅是個爭議人物，他進場時觀眾因為意外他的回歸而給予歡呼，等到他進入擂台又開始被噓聲伺候，接著他以過人的身手贏回觀眾的尊敬。網友打趣說：「羅根保羅把過去騙的門票錢在今天償還了。」保羅之後被寇迪羅斯（Cody Rhodes）扔出場，寇迪羅斯最終摘得了優勝。

網紅出身的羅根保羅在IG擁有2480萬追隨者，他2021年與傳奇拳王梅威瑟（Floyd Mayweather Jr.）打了表演賽，2022年又去挑戰WWE摔角冠軍瑞恩斯（Roman Reigns），雖然全都打輸了，但他的運動天賦也獲得業界肯定。保羅在對戰瑞恩斯的時候受傷，直到今年皇家大戰才回歸。