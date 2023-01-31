國際貨幣基金（IMF）今天公布1月份世界經濟展望報告，預估2023年全球經濟成長率為2.9%，較去年10月預估的上調0.2個百分點。全球通貨膨脹率預計將從去年的8.8%，降至今年的6.6%。

國際貨幣基金今天公布（World Economic Outlook）1月更新報告。報告預估2022年全球成長率為3.4%，今年將降至2.9%，明年可望小幅增加至3.1%。2023年的預測值較去年10月報告的2.7%，高出0.2個百分點。

報告指出，各國央行為對抗通貨膨脹採取的升息政策以及俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，持續對經濟活動帶來衝擊。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行在中國的快速蔓延，也對2022年的經濟成長帶來影響。

報告預測，全球通貨膨脹率預計將從2022年的8.8%，下降到2023年的6.6%，明年更將進一步下滑至4.3%。不過仍高於疫情之前（2017-2019年）約3.5%水準。

報告指出，通膨預測值下調，一定程度上反映全球需求疲軟導致的國際燃料與非燃料大宗商品價格下跌，同時也反映貨幣政策緊縮對核心基礎通膨的降溫效果。

報告指出，全球對抗通膨、俄烏戰爭，以及中國疫情反覆對2022年全球經濟活動帶來壓力，前2個因素將繼續對今年經濟活動帶來影響。儘管如此，包括美國、歐元區以及主要新興市場和發展中經濟體在去年第3季的實質經濟成長都出乎意料強勁。

對於中國放寬清零政策的影響，報告評估，疫情加重中國經濟走緩趨勢，為因應疫情，中國採取新的防疫封控措施，但去年11和12月封控措施逐步放寬，為全面重新開放鋪路，預估中國經濟成長速度將加快。

在個別國家部分，報告預估美國經濟成長將從去年的2.0%，下降到今年的1.4%，但仍較去年10月報告的高出0.4個百分點。明年則預估為1.0%；歐元區今年經濟成長率預估僅有0.7%，但明年可望回升至1.6%。

亞洲部分，在持續貨幣與財政政策支持下，日本今年經濟成長率預計小幅上升至1.8%，明年因為先前振興措施影響逐漸消散，預計為0.9%；中國今年經濟成長預計達到5.2%，明年則將下滑至4.5%。