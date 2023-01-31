元宵節快到了，紅白小湯圓或包著芝麻、花生、肉餡的元宵開始在市面上出現，卻多半高熱量、高糖及高油脂。北市衛生局指出，每吃4顆湯圓，等同吃下1碗飯，體重60公斤者必須健走75分鐘才能把吃下的熱量耗完。營養師設計出2個健康、減糖的元宵食譜，鼓勵民眾與家人一同動手DIY，度過健康又好玩的年節。

台北市立聯合醫院陽明院區營養師王香蘭指出，市售湯圓及元宵多屬高熱量的紅燈食物，常以砂糖水當湯底，使人們容易攝取較多熱量及糖份，故第1個食譜「六福小湯圓」主要使用地瓜、南瓜等天然食材，讓民眾攝取多種營養素。

六福小湯圓的材料為南瓜、紫色地瓜、黑木耳、白木耳、紅蘿蔔、綠色青菜各20克、糯米粉240克、水120克。首先要將各項蔬菜蒸熟，分別加水打成汁，並各自加入40克糯米粉揉成團狀，搓成小湯圓，煮熟後即可出鍋，依此食譜煮出的湯圓為6人份。

第2個食譜「核桃牛奶甜湯圓」，材料為六福小湯圓30顆、核桃35公克、低脂鮮奶500毫升，核桃須先打成粉狀，再加入低脂鮮奶中攪拌，最後放進煮熟的六福小湯圓即可完成。王香蘭說，堅果與種子累的香氣與低脂乳品類的甜味，可以取代高熱量甜湯底，能讓民眾享受湯圓時少一點負擔。

若欲採購市售湯圓，王香蘭建議，民眾應查看食品包裝的營養標示，選出熱量、糖與脂肪含量低的湯圓。若想食用鹹湯圓，可以搭配香菇、茼蒿、紅蘿蔔、黑木耳等蔬菜一起食用。

衛生局提醒，民眾元宵佳節居家吃湯圓之外，餐後應適量運動消耗多餘熱量，有助於腸胃蠕動，消化不容易脹氣。