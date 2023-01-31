昇達科去年第四季因射頻產品與網路工程的營收較為疲弱，營收為全年低點，但毛利率近45%、不僅是全年最高，更是近幾年的高點，單季每股盈餘為0.77元。

昇達科表示，從合併財報來看，雖然去年第四季營收為全年最低，主要是射頻產品與網路工程的營收較為疲弱，但微波產品的營收持穩，尤其低軌衛星產品出貨比重創下歷年各季新高，且去年全年低軌衛星產品營收年增率87%，為連續二年增幅超過80%，拉動單季毛利率近45%達全年最高。

昇達科去年全年合併營收18.37億元，創下歷史新高，年成長5%；毛利率由110年的37%攀高達到41%，全年營業淨利2.92億元，成長32%，同樣創下歷史新高；稅後淨利3.24億元，年成長15%，每股盈餘4.36元。

昇達科表示，去年度雖然面臨諸多大環境不利之因素，但營運穩步開展，從昇達科個別報表來看，營收成長21%，毛利率因產品製程的持續精實改善，再輔以高毛利產品比重提高之相乘效果，整體毛利率由110年的41%，大幅提高到本年度的48%；在衛星通訊市場方面，全年出貨創新高地突破2.5億元營收規模，營業淨利更成長率高達148%。