閎康為亞洲最大第三方半導體檢測分析實驗室，公司自2007年起即開始展開全球化布局，目前在台灣、中國大陸和日本共擁有14座實驗室，服務品項超過630種，全球化布局的優勢帶動2022年業績表現亮眼，閎康2022年營收為39.74億元，年增18.24%，毛利率36.91%，稅前盈餘7.85億元，年成長11.44%，每股稅前盈餘為12.66元。

閎康預計2023年上海四廠及深圳實驗室營運規模將持續擴大，熊本實驗室亦將於上半年完成裝機，下半年開始貢獻營收，隨著大客戶於美國設立新廠，公司亦正規畫前進美國設立實驗室。

汎銓戮力深化材料分析(MA)業務於專業分析工法、關鍵專利布局、檢測分析人員招募與良好培訓制度等全方位布局，受惠旗下檢測分析業務需求暢旺，挹注公司整體營運保持良好成長動能，汎銓自結2022年第4季合併營收達4.72億元、稅前盈餘1.15億元、每股稅前盈餘達2.66元，單季合併營收、稅前盈餘同創單季歷史新高，單季毛利率更攀峰達44.61%，累計2022年合併營收達17.26億元、稅前盈餘3.72億元、每股稅前盈餘達8.62元，分別年增17.44%、26.17%、18.9%，創下歷年新高。

汎銓表示，受惠國際半導體大廠積極深化先進製程技術研發，再加上各國政府大力扶植當地半導體產業發展，進一步擴大整體檢測分析市場商機，挹注旗下材料分析(MA)業務委案需求呈現供不應求，憑藉高競爭門檻的MA業務站穩利基，不僅吸引各國半導體相關客戶來台委案，並持續積極擴充旗下新竹、竹北、南科與南京等檢測營運據點之整體檢測分析量能。

展望未來，閎康表示，半導體製程不斷微縮及新應用不斷崛起，半導體檢測在研發過程中越顯重要，隨著新設立的晶圓廠陸續完工，業績將水漲船高。

汎銓表示，雖然第1季適逢農曆春節工作天數相對較少影響，惟看好國際半導體大廠仍加大資本支出以深化先進製程研發投入，且下世代半導體新技術節點與環繞式閘極(GAA)電晶體結構將明顯帶動大量的材料分析需求，使得半導體上中下游客戶委案需求能見度相當高，隨著擴充檢測分析設備陸續到位、兩岸專業檢測分析人才增加，有助於持續拉升汎銓兩岸材料分析檢測量能，有望創造整體營運淡季不淡，審慎樂觀看待第1季營運。