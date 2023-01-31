PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，台股休市期間美國科技股普遍「大漲小回」，最主要在於美國經濟成長不若先前悲觀，甚有高機率能達到軟著陸，加上去年12月物價指數CPI及PPI年增率接連下降，聯準會升息壓力降溫，推升美國半導體股近兩週普遍價量齊揚，根據統計，費城半導體指數自18日台股虎年封關以來大漲4.91%，那斯達克指數漲幅也達4.75%之多，帶動晶圓龍頭大廠ADR股價跟進4.84%強彈，成為金兔年開紅盤的重要功臣，若本周開紅盤後指數能成功站穩年線，則有很大的機會使台股由空轉多。

廖炳焜說明，針對台股電子股部分，可見到今年以來外資明顯回補科技股，推升相關股價漲幅亮眼，不僅電子指數年初以來大漲13.13%，為三大指數最佳，半導體指數漲幅更高達19.49%，高居各類股之首。雖然電子產業目前仍處於淡季，且下修展望及砍單雜訊仍不斷，但研判現階段已是庫存去化尾聲，根據晶圓龍頭大廠日前所釋出的訊息將在第二季落底，第三季開始復甦回升，接下來有望見到電子業將陸續完成庫存調整，而股價往往率先反應未來市場走勢，有機會見到指數落底反彈。

根據統計，農曆年開紅盤日後台股走揚機率提高，廖炳焜分析，自2007年以來封關後10日、後20日加權指數上漲機率高達8成，而今年整體國際投資氛圍轉佳，配合台股技術面轉強，只要量能擴大，則有利台股維持強勢格局，後續建議觀察聯準會動向、美股、美國物價指數，以及晶圓龍頭大廠股價走勢等。