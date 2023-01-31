澎湃新聞報導，新版《四川省生育登記服務管理辦法》（《四川辦法》）將於2月施行，取消了登記對象是否結婚、生育數量等限制條件。將生育登記的重心，轉移到生育意願和生育結果上來，回歸人口監測及生育服務本位。廣東、陝西、安徽各省也已實施。

根據規定，《四川辦法》適用於雙方或一方為四川省戶籍人口，及在四川省長期居住且持有四川省居住證的非四川省戶籍人口。生育登記內容包括夫妻雙方（公民）基本資訊（含戶籍資訊、居住資訊、婚姻資訊等）和子女資訊（含再婚夫妻再婚前生育子女的現存子女）等。

九派新聞報導，四川省衛健委人口家庭處接線工作人員解釋，辦理生育登記是為了保證婦幼服務更好地開展，保障相關部門對當地人口的有效監測。《四川辦法》並非鼓勵不結婚生孩子，而是為了保證「未婚先孕」人群的權益，生育登記後就享有一些婦幼保健的服務。

紅星新聞報導，四川省衛健委相關處室指出，《四川辦法》中所說的「生育登記」並非大眾所認為的「上戶口」，生育登記可以通過網上登記，主要是向群眾宣傳告知其有哪些權利、義務，也是部門對群眾基本情況的瞭解。

四川省衛健委官方解讀「生育登記取消結婚限制」——《四川辦法》取消了對登記對象是否結婚的限制條件，將生育登記的重心轉移到生育意願和生育結果上來，回歸人口監測及生育服務本位。

澎湃新聞報導，《四川辦法》受到關注之前，已有廣東、安徽等多省推出類似措施或公開徵求意見。

2022年5月1日起，《廣東省衛生健康委生育登記管理辦法》（《廣東辦法》）正式實施。廣東省衛健委權威解讀稱，此舉明確生育子女無須再審批，實行全口徑生育登記制度，並在登記流程、辦理材料和辦理時限等方面更加優化、更加便民。

具體來看，《廣東辦法》將「生育登記證明」更改為「生育登記憑證」，並明確了「生育登記憑證是辦理機構為登記人辦理生育登記時出具的憑證，不作為相關生育行為是否符合《廣東省人口與計畫生育條例》的依據」，強調了生育登記的中立性和客觀性，僅作為人口監測的工作手段，而不再成為制約群眾生育的工具。

同時，《廣東辦法》也延續了此前未婚生育人群可以辦理生育登記的規定。

2022年6月，陝西省衛健委發布《陝西省生育登記服務管理辦法》，其中明確「夫妻生育子女的，應當在懷孕後至孩子出生六個月之內辦理生育登記。其它情形生育子女的，也可予以生育登記」。

2022年8月，安徽省衛健委發布了《關於完善生育登記制度的實施意見（徵求意見稿）》，公開向社會公眾徵求意見。其中，安徽省擬在辦理生育登記時，不再受生育子女數量的限制，也不再受結婚登記的限制。

公開文件資訊來看，四川、廣東、陝西等省上述新施行的生育登記措施均為落實2021年大陸中央提出的「完善生育登記制度」要求。