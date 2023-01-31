香港《星島日報》引述外電報導，美國正考慮切斷中國設備製造商華為在美國的供應鏈，包括禁止英特爾（Intel）和高通公司（Qualcomm）等美國企業向華為供貨。華為和美國商務部都拒絕置評。

英國《金融時報》引述知情人士報導，美國商務部已經通知部分美國企業，指可能不會再發出任何申請輸出美國技術給華為的企業發出許可，但未作最終決定。

美國《彭博社》則引述知情人士指，華府內部有官員推動，全面切斷華為在美國的供應來源，但相關討論仍處於初步階段，暫時未知華府何時改變政策。其中有人表示，可能在5月華為被列入實體清單四周年之際作決定。

《彭博》指出，切斷對華為的供應鏈，不會像過去那樣對美國企業造成破壞性的影響。有分析指，華為已經分拆大部分智慧手機業務，而在高通和英特爾的營收中，華為貢獻佔有率不足1％，相信即使收緊限制，對其不會有太大影響。