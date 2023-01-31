男性年齡漸長，最擔心睪固酮分泌的減少，出現更年期的症狀，連帶床笫之事也會興致缺缺，因為男性40歲以後的男性荷爾蒙（睪固酮）會隨著年齡漸長而逐漸減緩，睪固酮濃度低下的男性也可能會跟女性一樣，出現更年期的症狀，包括疲倦、性慾衰退、勃起困難、情緒煩躁、心悸、熱潮紅、骨質疏鬆、失眠等。由於睪固酮也是新陳代謝過程中不可或缺的物質，因此此時新陳代謝也減緩

●飲食建議：補充合成睪固酮元素、得舒飲食

很少有天然的食物能直接補充到男性荷爾蒙，但部分食物含有合成睪固酮所必需的上游物質，例如蚵、蠔、山藥、人參，或是也能藉由攝取植物性荷爾蒙來改善更年期症狀，例如黃豆及其製品等。此外，睪固酮的生成也需要腎上腺素的幫忙，補腎或補氣的飲食都能有效促進腎上腺素正常分泌，50歲男性不妨在早上起床後喝一杯西洋參水，晚上則以十全大補湯燉煮小排骨，都有助於保養腎臟。

針對50歲男性，建議「得舒飲食」。每日攝取4～5份蔬果，並以全穀根莖類作為主食來源，取代精緻白米或白麵製品；肉類以白肉為主，例如魚肉、去皮家禽肉類等，也建議每日喝1.5杯～2杯的牛奶；每天增加一湯匙的堅果攝取，減少動物油的使用，堅果必須算入每日油脂攝取量之中。

得舒飲食的特色是攝取大量的蔬果，天然的各色蔬菜水果中，含有其他食材少見的植化素，這是蔬果為了保護自己而演變出來的天然色素，有的植化素可抗氧化，有的可增進免疫功能，不同顏色的蔬果有不同的效果，因此，營養師鼓勵將多彩顏色的蔬果打成一杯蔬果汁，能同時吃入多種植化素，份量又不至於太多，尤其腸胃道蠕動較差的中老年人，蔬果汁還能有助吸收消化。

●補充營養素

◆植化素：蔬果中含量最豐富的植化素就是其外表所呈現的顏色，例如番茄的茄紅素、葉菜類的葉綠素、玉米中的玉米黃素及葉黃素、綠茶中的兒茶素、大蒜有白色蒜素、胡蘿蔔的β-胡蘿蔔素、藍莓、葡萄、茄子等紫色蔬果擁有花青素等，這些植化素是效果強大的抗氧化物質，能幫助身體抵抗發炎、增強免疫力、預防癌症。

◆含氧量：隨著年齡越大，體內含氧量會越下降，尤其是身處在高壓、高強度、快速的生活環境下，常常會感到胸悶、無力、疲倦等缺氧現象，增加攝取能提高體內含氧量的食物，有助於改善這種現代文明病。

◆DHEA：為睪固酮的前驅物質，能轉化成男性荷爾蒙，改善更年期症狀。

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