捐精能賺錢是真的，有些夫妻無法正常生育，需要民眾捐精至生殖醫學中心，而捐贈者也能得到一筆8000元的營養金，但不是所有男性都能捐，泌尿科醫師戴定恩表示，捐精必須要符合5大條件，包括年齡20至50歲，通過疾病篩檢等，甚至對身高、學歷也有要求，原則上一生只能捐一次。

看謎片再打一發就有錢領！台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師戴定恩在臉書指出，捐精是生殖醫學中心的服務項目之一，捐贈者捐精後還可領到8000元的營養金，但這個好康有條件限制，因為希望是健康的精子，所以會篩檢捐精者的年齡、身高、健康狀況、遺傳疾病等。

戴定恩表示，各家生殖中心的條件會略有不同，但捐精者基本上要符合5大條件：

1.年齡介於20~50歲之間

2.沒有傳染性疾病，例如梅毒、淋病、愛滋病、B型肝炎、C型肝炎、披衣菌威染等。

3. 沒有遺傳性疾病，例如染色體異常、癲癇、血友病、地中海型貧血、糖尿病、色盲等。

4. 有些也會對身高、學歷有要求。

5. 為了避免血統混亂，根據《人工生殖法》規定一生只能捐一次。但例外是若10年後精液無人使用銷毀，可以再捐一次。

戴定恩表示，一般生殖中心的捐精流程為電話或上網登記，取精後會做精液檢測，送衛福部審核，6個月後捐精者會再抽血檢測，避免愛滋病有潛伏期。雖然法規規定捐精必須無償，但因為要做種種檢查，耗費捐精者時間，所以捐精成功能拿到俗稱的「營養金」8000元。