美國總統拜登已通知國會 將在5月11日結束因應COVID-19疫情的雙重國家緊急狀態

繼日本政府宣布自5/8起，將新冠肺炎降級為季節性流感，美國也跟進腳步，將在5/11結束疫情公衛緊急狀態。

美國在2020年3月，前總統川普在任時，因應新冠疫情快速來襲，啟動全國緊急狀態。如今三年過去，總統拜登周一（1/30）通知國會，將從5/11起結束疫情相關的公衛和國家緊急狀態。

新冠疫情爆發以來，已造成美國超過1億人口染疫，113萬人死亡。疫情高峰期單日確診數曾高達1千8百萬人。不過隨著疫情降溫，政府也將解除緊急狀態，預估將影響數百萬美國人的醫療權益。