金管會懷疑，遠東集團負責人徐旭東2017年因子公司「亞東石化」聯貸案被銀行團要求需降低負債比，指示旗下大中票券提供關係企業東富投資無擔保授信，由東富提供亞東石化增資案3.6億股款，讓亞東石化償債，涉及關係人交易，將徐旭東、亞東石化監察人鄭澄宇依違反《票券金融管理法》送辦，台北地檢署調查後認為徐僅為大中票券名譽董事長，並無實質控制力，罪證不足，31日將徐、鄭2人不起訴。

金管會認為，亞東石化2017年因擴建新廠聯貸案，被銀行團要求須降低負債權益比，身為遠東集團負責人的徐旭東，為求以低成本取得資金，改善亞東石化財務，符合銀行團要求，明知旗下大中票券對亞東石化、東聯化學不得辦理無擔保授信，卻指示亞東石化監察人鄭澄宇安排金流操作。

徐、鄭2人先安排亞東石化辦理現金增資案，再由關係企業東富投資向大中票券申請無擔保授信3億元，東富投資連同另筆6000多萬資金，存入亞東石化帳戶，作為東富參與亞東石化增資案股款，供亞東石化償還銀行借款。金管會將徐旭東、亞東石化監察人鄭澄宇依違反《票券金融管理法》向北檢告發偵辦。

檢方調查時，徐旭東辯稱，他只是掛名大中票券名譽董事長，大中票券亦證稱，大中票券因最大股東是遠東銀行，徐因是遠東銀行法人代表，因此讓徐掛名名譽董事長，檢方認為，無法從徐具有大中票券名譽董事長名銜，即認定他對大中票券經營具有控制力，認定徐、鄭2人罪證不足，今將2人不起訴。