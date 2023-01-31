九合一選舉民進黨慘敗，時事評論員李正皓認為，輕政治、重民生，是民進黨2024年能否翻身的重要關鍵，他分享自己吃早餐的經驗為例，發現加蛋要多付15元時，讓他有感到理智線斷掉，所以怎麼可能沒有民怨？

李正皓昨（30）日在臉書指出，2024年民進黨若要打一個翻身仗，應放下政治，忘掉高虹安、張善政，好好專注在讓人民有感。他提到，吃早餐時看到加蛋得加15元，就讓他非常有感，且是理智線斷掉的那種有感，「蛋價一台斤從原本35塊上下到現在的50塊上下，而且從選前到選後都是如此。」

什麼是人民無感的事？李正皓指出，在選舉最激烈時，打高虹安跟張善政都沒有用，現在選舉已經結束，打他們怎麼會有用。李正皓表示，選民用選票告訴民進黨，「我們知道高虹安公積金有問題、我們也知道張善政的研究報告很奇怪，該交由司法處理的就讓司法來處理，但迫在眼前的民生問題誰來幫我們解決？這總該是民進黨要負責吧？」

李正皓直言，民進黨2022年會輸的原因，包括疫苗採購、快篩缺貨、民生經濟、通膨問題、戰爭恐懼等，這些議題有的會隨大選落幕消失，有的會持續到2024年總統選舉，內閣改組的新氣象絕對不是單純的人事更迭，更重要的是做了什麼事、解決什麼民生問題，「輕政治、重民生，是民進黨2024年能否打一個翻身仗的重要關鍵。」