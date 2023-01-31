分析師表示，台股開紅盤後，中實戶等紛紛歸隊，今日雖然大型電子股回檔休息，使得台股盤中一度跌幅超過百點，不過，中小型個股表現活潑，短線資金持續湧入趨勢未變。

在盤面上，台積電開低後一度曾探至532元，跌幅在1.8%附近；面板驅動IC多頭強勢表態，矽創(8016)強漲6%、天鈺(4961)、瑞鼎(3592)漲幅都在3%以上；銅價大漲，相關概念股燒滾滾，第一銅(2009)強鎖漲停36.55元、華新(1605)漲幅逼近2%；電力供應的中興電(1513)強漲4%，突破農曆春節前的高點；面板報價開始回穩在低檔區，彩晶(6116)大漲逼近6%、群創(3481)及友達(2409)紛紛揚升；裕隆(2201)電動車題材加持，漲幅2%以上，市值挑戰800億元。

由近十五年指數在農曆年後的表現觀察，指數走勢將逐步轉佳，年後一個月，指數上漲機率達到8成，平均漲幅超過3%，今年受惠資金持續回流，可望維持往年農曆年後的紅包行情。分析師指出，各界預期今年上半年經濟弱勢，不過下半年可望重回到正軌，股市提前反應下，台股整體呈現震盪走揚的趨勢。台股長線多頭格局不變，但大漲時不宜追高，震盪拉回時可持續逢低布局。