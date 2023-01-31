警方查獲刻有「九頭蛇」字樣的公司印章。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警方去年11月搗破號稱中部地區大型博弈集團，據悉，該集團以「公司化」分散營運模式，將觸角廣佈於台中市東、西、北等區並藏身民宅、旅館、商辦大樓等據點，所屬「分公司」均設置，售後、客服、質檢等部門，以命名「九頭蛇」群組聯繫，警方查獲成員計26人、87萬元及贓證物，集團營運供投注金額已累達36億元。

台中市警察局市刑大指出，專案小組調查發現，以40多歲胡姓主嫌為首的博弈集團，組織分工細膩，宛如「九頭蛇」組織，分設不同部門於不同地方降低風險，並將重要據點藏匿在傳統市場裡面，利用買菜人潮藉以躲避查緝，不讓組織被斬斷。

警方還指出，查緝行動當天，專案小組發現員工手機內有名稱「九頭蛇」之對話群組，並查獲刻有「九頭蛇」字樣的公司印章，研判該博弈集團為漫威影迷，但是警方就成漫威正派角色，組成「特警聯盟」，斬斷九頭蛇據點，打擊犯罪。

警方於2022年世足賽期間，由刑警大隊科偵隊運用大數據資料分析，發現該博弈集團經營網路各式運動賽事及下注遊戲等博弈項目，在台中地檢署檢察官指揮下，動員近70多名警力，破獲該集團組織並將旗下成員查緝到案，並查扣電腦主機、螢幕、手機、監視器、公司帳冊、現金87萬元。

警方指出，該博弈集團成員訊後分別以5萬元至30萬元交保，全案已依違反刑法賭博罪、洗錢防制法等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。台中市警察局呼籲，社會大眾求職時，勿急功近利求高報酬而參與非法集團，善惡終有報，勿自毀前程。