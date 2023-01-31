2023桃園燈會楊梅富岡登場交通管制請用路人留意。(呂筱蟬攝)

2023桃園燈會楊梅富岡登場交通管制請用路人留意。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

2023桃園燈會楊梅富岡登場交通管制請用路人留意。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

2023桃園燈會今年首度移師楊梅富岡2月1日登場，今天晚上主燈「FUTU未來兔」也將試燈，因為當地缺乏停車空間也預期將會有大量遊客湧入，楊梅警方局配合實施交管，呼籲用路人及民眾多加留意。

今年桃園燈會活動將2月1日登場，展期至2月12日結束，共有富岡火車站、富岡運動公園、伯公岡公園及民生池埤塘共4個燈區，活動期間自行開車的民眾，可於民富路三段右轉信義街直行接新明街前往富岡集義祠停車場，或前往中國科技大學停車場（新竹縣湖口鄉富民街143巷）停車後再搭乘接駁車進入會場。

另外，機車規畫在楊梅區富豐北路272巷路邊停放，燈會期間原開放砂石車行駛路線的富豐北路也將管制砂石車進入，提醒各砂石車駕駛可在民生街與民有路口改道左轉避開富豐北路管制路段。警方也提醒開車前往的遊客遵守警察及義交的指揮，切勿違規停車或併排停車而影響車輛通行及交通安全。

桃園市觀光旅遊局則說，14公尺高的主燈「FUTU未來兔」每日將帶來精采可愛的燈光秀，這次燈會燈組設計也特別融入在地客庄意象，還有讓人會心一笑的「大三元」、「喜八啦」等喜氣互動燈組，透過光影藝術詮釋富岡小鎮之美，感受不同以往的桃園燈會。

今年桃園燈會表演活動首周由「新加坡無線風箏」在夜空中絢爛展開，次周接續有「日本-生剝鬼鄉神樂」與「台灣御鼓坊」共鼓祈福，還有「新象創作劇團」每日驚喜快閃瘋馬戲，搭配元宵節猜燈謎、擲筊大賽、疊杯體驗，以及元宵節限定的牛汶水DIY體驗等精彩活動。