在新冠疫情爆發之初，信義房屋三重五華店專員練璦菱接到一位客戶翁大哥來電，請練璦菱「到醫院來一趟，他想賣房子」。當時疫情緊繃，親友都勸她「考慮一下」，但想到客戶人在醫院還要賣房子，應是有難處，練璦菱仍決定全副武裝隻身到醫院拜訪，這才知道，翁大哥已經癌末，因為不希望讓家人日後麻煩，希望趁自己還在時，趕緊將持有的房子處理掉。

不過，這個「最後的售屋心願」並不容易。由於翁大哥身體十分虛弱，他在家人協助下，以顫抖的手簽妥委託書，授權媽媽處理售屋事宜，但需要辦理印鑑證明時，按照戶政事務所規定，必須打電話「照會」本人，但翁大哥插著鼻胃管，且多數時候都在昏迷狀態，根本無法配合戶政事務所上班時間「接電話」；所幸戶所也講人情，同意練璦菱以拍攝影片及照片的方式，證明翁大哥確實親自簽署辦理印鑑證明的委託書。

迅速找到買方後，還有難關必須突破。練璦菱說，簽約後還有完稅、過戶等手續，但一切都必須和時間賽跑，因為若過戶手續完成前，翁大哥就走了，一切流程都必須重來，改以遺產繼承方式處理，「這就是翁大哥最不希望為家人造成的困擾」，因此，信義代書也協助加緊流程，就是希望能將一切圓滿。

此外，又如向銀行領取「清償證明」，依規定必須由屋主本人領取，但翁大哥根本不可能親自到銀行，且當時他的身體狀況，連簽委託書都沒有辦法。最後，幸虧買方也很幫忙，同理屋主的苦衷，由買方協助到銀行領取清償證明。

練璦菱說，當過戶手續終於完成的那天，她立即傳訊息給翁媽媽，告訴她「不必擔心、權狀已經過戶好了！」但翁媽媽卻遲遲沒有讀取訊息，直到隔天，翁媽媽才打電話來說，翁大哥就在前一天過世了。

練璦菱感慨地說，很多事情冥冥中或許已經註定好，翁大哥堅持到最後一刻，可能知道最後的售屋心願已經完成了、不會給家人造成麻煩，才真正放手離開。她也說，如果自己和家人發生一樣的事，也會希望有人協助處理，所以，只要能真正幫到客戶，且能獲得客戶家人信任，「就是房仲工作最大的意義！」