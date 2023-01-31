日本九州某知名湯布院溫泉旅館，日前被台灣旅客預約後爽約，導致業者損失，雖然旅客道歉並表示願意匯款全額賠償，但早已引發軒然大波，這讓藝人謝忻到日本旅行時，格外小心言行舉止，不過某晚到飯店大眾浴場時，眼見兩位台灣大媽聊天音量干擾到所有人外，還見到有台灣旅客違規帶著手機泡湯，讓她無奈表示：「不想跟她們畫上等號」。

謝忻表示人在東京過年期間，正好發生湯布院及福岡大炮拉麵事件，因此「失格旅人」新聞在台灣大肆報導，也讓她格外注意言行舉止，深怕變成新聞事件主角，接著提到某天晚餐後前往女湯時，聽到兩位台灣大媽不僅大肆聊天，音量還大到浴池充滿兩人回音，讓當時在場的日本奶奶不堪其擾，退到最遠角落閉目養神，由於自己沒有勇氣制止對方，只能無奈選擇離開。

未料謝忻起身離開時，只見迎面而來的台灣女士，手上竟緊握著手機，讓她不免疑惑「浴池禁止攜帶手機不是基本常識嗎」，頓時神經緊繃的她，立刻加速離開現場，原本在角落的奶奶，也跟隨她的腳步火速離開，顯然都感受到不自在氛圍，這讓謝忻在心中暗自禱告「希望不要有其他人發現我們都來自台灣，更不想跟她們畫上等號」，接著不免感嘆：「我相信那幾位台灣同胞也不是故意的吧？我們或許都曾無意間地失格，只是渾然不知」。

對此，網友紛紛留言：「當我們在批評大陸人的素養時，其實自身好像也沒有多好，真的不要當個失格的旅人」、「自己不需要隱私，不代表別人不需要隱私吧」、「應該大聲喝止對方的請她不要丟臺灣人的臉」、「不想開口制止她們倆，就是怕讓人全曉得是台灣人在這裡」。