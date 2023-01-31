美國聯準會（Fed）貨幣政策決議、1月非農業就業報告都會陸續出爐，數家科技巨擘也會公布財報，美國四大指數在這些重量級訊息前夕全面拉回，道瓊工業平均指數結束連六紅，那斯達克指數則寫下五周以來最大單日跌幅。

道瓊工業平均指數1月30日終場下跌0.77％（260.99點）、收33,717.09點。

那斯達克指數下跌1.96％（227.9點）、收11,393.81點。費城半導體指數下跌2.67％（78.58點）、收2,866.69點。

統一投顧指出，美國2022年12月核心PCE年增率放緩至4.4％，FED Watch統計2023年升息頂點的預期下調至4.9％，加上聯準會官員近期談話略轉鴿派，強化市場對聯準會進一步放緩升息，甚至在年底前有望降息的期待。

農曆春節期間，特斯拉、Nvidia、高通、蘋果股價大漲，激勵台股開紅盤由台積電帶頭領漲。春節假期中國市場內需消費優於預期，中概股也將加入戰局。

台股30日大漲站上年線，將延續紅包行情，統一投顧建議，布局半導體、Nvidia 或HPC概念股、電動車概念、光通訊、金融及低庫存的小塑與鋼鐵股等。