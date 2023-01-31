陳建仁今（31）日上任行政院長，相關話題備受各界熱議，其背景也不斷被人翻出，資深媒體人陳鳳馨就指出，陳建仁的父親是國民黨籍高雄前縣長陳新安，因此對於陳建仁曾將自己家族塑造為戒嚴時代受害者，她感到相當不齒。

陳鳳馨昨在政論節目《少康戰情室》表示，陳建仁外表憨直，很多人都覺得是個不錯的人，但她提到陳建仁並非政治素人，自己觀察對方多年，得出的結論是他「毫無誠信又貪婪」，正好跟外表形成強烈對比。

之所以會認為陳建仁毫無誠信，陳鳳馨說明，是因為他曾稱父親與國民黨軍隊對峙、把家族塑造為戒嚴受害者，但她透露自己出生高雄縣、對當地政治人物特別敏感，而陳新安除為國民黨籍前縣長，同時也是國民黨「白派」重量級人物。

陳鳳馨指出，戒嚴時代正是陳建仁家族受重用之時，因此從陳建仁說家族是該時代受害者後，她就開始看不起他，「把歷史扭曲成那樣，是相當令人不齒的」。