日本中部長野縣29日發生雪崩，造成2名外籍人士喪命，美國自由滑雪隊昨（30）日證實，其中1名罹難者為31歲的前自由滑雪冠軍史梅恩（Kyle Smaine），據報導，雪崩發生時，他被拋飛50公尺後遭活埋身亡，他的妻子也發文沉痛證實丈夫死訊。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，29日長野2100公尺山坡地發生雪崩，日本救難人員隔日上午出動搜救時，發現2名外籍人士遺體，目前日本官方尚未公布罹難者身份，不過美國自由滑雪隊（U.S. Freeski Team）昨日發文證實，31歲的美國職業滑雪運動員史梅恩不幸罹難，貼文更指出他曾是世界冠軍，熱愛探索高山。

與史梅恩同行的美國雜誌《Mountain Gazette》攝影師葛蘭德森（Grant Granderson）昨日在Instagram發文表示，29日是他與史梅恩及另外1名友人亞當（Adam Ü）此行的最後一日，由於他已經筋疲力盡，因此先行返回基地，不過史梅恩與亞當及另一團的1名友人決定再滑一趟，結果不幸遇上山崩。

最終亞當被埋在1.5公尺深雪中達25分鐘，不過奇蹟般毫髮無傷，另1名友人被埋在亞當身旁因內傷喪命，史梅恩則被拋飛50公尺後活埋喪命。葛蘭德森說，29日是他的「最慘噩夢」。

他的妻子後續發文證實丈夫死訊，指出很感謝丈夫出現在自己的生命中。