80多歲老翁過年期間在人行道上獨自賣花，遭檢舉違規設攤，員警到場後，老翁難過表示自己是低收入戶，要趁過年擺攤賺錢繳房租。（翻攝照片）

台北萬華區一名80多歲老翁被目擊過年期間獨自在人行道上賣花，還遭民眾檢舉違規設攤，員警到場後，老翁表示自己是低收入戶，3個兒子有2個在坐牢，大兒子須扶養3個孩子，也無力再扶養他，他只能趁過年擺攤賺錢繳房租，女警當下聽完馬上自掏腰包買花，並未開罰單。

警方表示，該名80多歲老翁過年期間卻在中華路2段307號人行道上賣花，遭到民眾檢舉違規設攤賣花，泉州所員警李靜婷到場處理後得知老翁必須賣花維生才能夠繳交房租，最後員警沒開紅單，還自掏腰包，希望老翁過好年。

女警李靜婷見老翁在人行道賣花，但並未影響行人通行，因此依據道路交通安全處理細則第12條，僅施以勸導，老翁很感謝女警沒開紅單，表示自己是低收入戶，育有3個兒子，長子自身也須撫養3個小孩，無法提供經濟援助，而另外2個兒子因案入監服刑，老翁自身補助不夠繳付房租，所以儘管過年期間，也還是得出來賣花以維持生計。