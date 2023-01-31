歐盟執委會的經濟信心指數在一月來到99.9，為自2022年6月以來最高水準，12月的數據也上修為97.1。

該數據顯示，儘管能價格上漲和生活成本危機，以及烏克蘭戰爭，但是歐元區經濟的萎縮和下行可能是淺層的。

牛津經濟的經濟學家Paolo Grignani說，該數據的上升證實了歐元區最糟的情形已經過去了。

Grignani也說，信心的逐步改善，可能也會讓歐洲央行相信，在接下來幾個月有必要進一步升息。

歐盟執委會的月度調查也顯示，消費者通膨預期在一月跌到17.7，低於12月的23.2，並遠低於20.0的長期平均水準。

製造商的售價預期也從2022年12月的37.8急劇下降至今年1月的31.9，顯現之前的通膨壓力正在減輕。

歐盟執委會表示，工業樂觀指數從12月的-0.6升至1.3；服務業樂觀指數從7.7升至10.7。在1月，消費者信心指數從-22.1升至-20.9，零售業指數從-2.7升至-0.8。