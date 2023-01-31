香港天王劉德華幾乎每年春節都會與老婆朱麗倩回馬來西亞拜年，而朱麗倩的舅舅陳志遠為馬來西亞十大首富之一，他的女兒陳雪鈴也就是朱麗倩的表妹，因為外貌出眾被封為「大馬最美千金」，春節期間許多好友到陳雪玲家中拜年，也意外曝光她的「超強閨密團」。

「大馬最美千金」陳雪鈴據悉目前身價已高達30億，而她的老公則為納莎集團（Naza Group）副執行主席法立（Faliq Nasimuddin），兩人婚後先是生下女兒，近期才又誕下兒子湊成一個好字，一家四口也過得相當幸福。

然而，身為陳雪鈴閨密的仁濟醫院前主席嚴玉麟千金嚴紀雯，日前飛到吉隆坡拜年，順勢探望陳雪鈴出生不久的兒子，也曬出與陳雪鈴女兒Arianna合照，照片中可見嚴紀雯身穿價值六位數的GUCCI直條紋罩衫，搭配DIOR價值3萬5的運動鞋，更親密地抱著乾女兒Arianna。

事實上，除了嚴紀雯外，賭王千金何超盈、寰亞集團老闆林建岳女兒林心兒，都是陳雪鈴閨密，且在何超盈誕下女兒「荷包蛋」後另外三人便成乾媽，可見感情相當好。