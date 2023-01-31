總統府提供

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蔡英文總統今（31）日上午主持新任行政院院長、總統府祕書長、行政院副院長及政務首長等人員宣誓典禮，由新任行政院長陳建仁帶領宣讀誓詞，陳建仁隨後赴行政院，與前行政院長蘇貞昌完成交接，正式就任閣揆。

宣誓儀式開始後，由蔡英文總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由陳建仁帶領宣讀誓詞；宣誓後，總統逐一向宣誓人致意，儀式簡單隆重。副總統賴清德、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊、國家安全會議祕書長顧立雄等均在場觀禮。

今天的宣誓人員包括：總統府祕書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、政務委員林萬億、政務委員張景森、政務委員兼工程會主委吳澤成、政務委員兼國科會主委吳政忠、政務委員鄧振中、政務委員羅秉成、政務委員兼國發會主委龔明鑫、政務委員李永得、政務委員黃致達。

還有行政院祕書長李孟諺、行政院發言人陳宗彥、內政部部長林右昌、外交部部長吳釗燮、國防部部長邱國正、財政部部長莊翠雲、教育部部長潘文忠、法務部部長蔡清祥、經濟部部長王美花、交通部部長王國材、勞動部部長許銘春、農委會主委陳吉仲、衛福部部長薛瑞元、環保署署長張子敬。

其餘尚有文化部部長史哲、數位發展部部長唐鳳、大陸委員會主任委員邱太三、金管會主委黃天牧、海洋委員會主委管碧玲、僑委會委員長徐佳青、國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬、原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod、客委會主委楊長鎮、行政院主計總處主計長朱澤民、人事行政總處人事長蘇俊榮、故宮博物院院長蕭宗煌、原能會主委張靜文、台灣美國事務委員會主任委員楊珍妮等人。