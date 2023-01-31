剛種下約 2 週的瓜苗，遭寒害重創葉面及根部。（花蓮縣府提供）

縣政府農業處長陳淑雯、農委會花蓮區農業改良場等單位到瓜田勘災。（花蓮縣議會提供）

寒流強襲，花蓮鳳林鎮、壽豐鄉約200公頃西瓜田遭寒害，老瓜農指出，這是60年來首次如此重大寒災，縣府農業處長陳淑雯勘查發現，西瓜植株迎風面葉緣萎縮、葉緣及頂芽焦枯等癥狀，她說，「凍傷」程度過去罕見。周六還有一波寒流，花改場已輔導農民使用肥料等資材，增加西瓜植株耐逆境能力，先幫農民度過難關。

鳳林西瓜產銷班班長楊定嘉及產銷班班員陳情瓜農遭寒害，包括縣政府農業處長陳淑雯、農委會花蓮區農業改良場、議長張峻服務處、鳳林鎮公所、鳳榮地區農會等相關人員連袂勘災。

楊定嘉陳情說，今年農曆初三，約 200 公頃西瓜田遭逢寒害，剛種下約 2 週的瓜苗，一夜之間遭寒害重創葉面及根部，許多瓜苗根爛，再加上目前全省瓜苗缺貨，短時間無新苗可補，瓜農欲哭無淚。這是寒害是鳳林瓜農60年來前所未見。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯表示，勘查鳳林鎮中心埔、壽豐鄉草鼻段，發現西瓜植株迎風面葉緣萎縮，少數植株有葉緣及頂芽焦枯等癥狀，葉心則尚無明顯影響。她說，會勘單位花蓮農改場等勘災後，也認為這是過去罕見「凍傷」程度，

她說，會勘單位先請農民使用海藻精、胺基酸、高磷鉀肥料等資材，增加西瓜植株耐逆境的能力，先讓瓜苗恢復正常生長，以盡力補充營養讓還有機會存活的瓜苗恢復生機。也請鳳林鎮及壽豐鄉公所持續觀察後續西瓜生長情形，同時請玉里鎮農會密切注意西瓜寒害情況，預計下週邀集中央相關單位再勘。

陳淑雯表示，這波寒流已經造成西瓜苗嚴重的受害，尚未啟動天然災害救助作業，因本週六又有一波寒流來襲，會請當地公所協助，若達到農災程度，提報協助農民申請天然災害救助，以減輕瓜農損失。