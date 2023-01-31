現年26歲的女星賴慧如，憑著甜美臉蛋與溫暖歌聲出道後，開始登上各大綜藝節目，還在八點檔中展現精湛的演技，使她受到大批觀眾喜愛，成功在演藝圈中發光發熱。而去年7月大方認愛國標舞老師劉家銘的她，也趁著年假與男友飛往日本北海道及東京好好放鬆，並在社群媒體上曬出多張「裸湯」辣照，令網友們大噴鼻血。

賴慧如昨日在社群媒體上PO出28日與男友前往日本泡湯的貼文，表示「今天要跟大家分享日本行東京，我很期待的一間溫泉飯店，費用頗貴，所以只安排一天」接著透露當晚下榻的飯店，不僅人一到就有迎賓禮，還有專人一路帶領他們到房間，房間內的配置也相當乾淨舒適，有一個沙發可以直視落地窗外的富士山，就連半戶外的泡湯區也能欣賞到富士山的美景，即使室外只有零下6度，仍讓她感到相當幸福。

而在賴慧如公開的照片中，只見她除了曬出穿著浴袍坐在窗邊欣賞富士山美景，以及飯店各項設施的照片外，還曬出大尺度的「全裸泡湯照」，大方秀出火辣的美背曲線及纖細蠻腰，零贅肉的好身材令網友看了直呼「背影真的好美漂亮」、「後面有毛毛蟲快𨍭過身來，大家幫妳捉」、「很棒房間裡面看起來就很舒服泡湯又可以看風景」、「身材好讚」、「太美了」意外吸引大批網友熱烈討論。