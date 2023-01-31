嘉義市生肖小提燈「星光兔」正式曝光，「垂耳兔」造型設計，長長的耳朵、呆萌的眼神，搭配夢幻星空漸層色系，萌樣讓人直呼可愛。（呂妍庭攝）

嘉義市生肖小提燈「星光兔」十分可愛，孩童拿到都愛不釋手。（呂妍庭攝）

即將迎來元宵節，嘉義市生肖小提燈「星光兔」正式曝光，「垂耳兔」造型設計，長長的耳朵、呆萌的眼神，搭配夢幻星空漸層色系，萌樣讓人直呼可愛，市府預計明2月1日至3日，連續3天下午4點開始，在嘉義市文化公園發送限量小提燈給民眾，每天限量1000個，預期又將掀起排隊熱潮。

嘉義市政府每年推出的生肖小提燈都廣受市民喜愛，甚至有小提燈迷每年收集，今年市府選購的「星光兔」小提燈由有「花燈女王」之稱的旅法設計師林佳葦親手設計，林佳葦出身花燈世家，是國寶級燈藝師林健兒女兒，有別於傳統花燈，林佳葦的小提燈充滿童趣，憑著「不想做無聊的提燈」的初衷，每年推出的小提燈總有令人驚喜的新亮點。

市府指出，林佳葦這次設計的「星光兔」小提燈是以寵物兔子裡最受歡迎的「垂耳兔」為造型，長長耳朵、呆萌眼神加上星空漸層色系，帶給孩子滿滿的療癒與安心感，結構部分則利用紙張的切割凹折，呈現出垂耳兔澎澎的圓潤感，另長耳朵裡還設計了一個簡單的連動結構，將燈體內的細帶往下拉，兩隻下垂的耳朵就會飛起來，既可愛又有趣。

市府希望兔年「星光兔」小提燈點亮元宵節平安喜樂氛圍，為台灣祈求平安，招來福氣，並帶給人精神上的療癒和安心感，另也提醒市民，在後疫情期間，仍應持續落實勤洗手及配戴口罩等防疫措施，保護自己健康，也保護他人，希望大家都能平安快樂的歡度元宵佳節。