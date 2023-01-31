兔年春節熱鬧落幕，大陸各地旅遊數據迎來開門紅，旅遊市場收穫三年以來最亮眼成績單。據澎湃新聞報導，線上旅遊平台攜程數據顯示，春節期間大陸國內外旅行訂單迎來三年巔峰，旅遊訂單整體較虎年春節增長4倍。春節期間出境遊整體訂單同比增長640％。截至目前，攜程共上線近700條出境團隊遊產品，覆蓋15個目的地國家／地區；其中攜程自營產品近400條，覆蓋9個目的地國家；包含跟團遊、半自助遊、私家團以及自由行打包產品等多種類型。

旅行社：出境遊首發團多條線路售罄

攜程海外跟團產品總監張妍介紹，「這三年海外很多中餐廳關閉，導遊停職轉行，通知宣佈後境外地接社需要一些時間重整旗鼓，出境跟團遊市場的恢復還需要一個過程。我們預判大概從3月份開始，不論出境跟團產品數量和報名人數都會增勢喜人。」

1月30日，廣之旅總裁趙文志表示，該社2月6日出發的出境遊首發團有多條線路已售罄，線路包括杜拜、泰國、埃及等目的地，但仍有最後「撿漏」機會。目前仍可報在2月上旬出發的首團，首團相關目的地國家簽證要求均比較便利，如免簽的杜拜，團隊免簽的俄羅斯，可落地簽的泰國、埃及，電子簽的肯亞等。

樂園、飯店：業績全面趕超疫情前

北京首旅酒店(集團)股份有限公司1月30日發佈業績預告稱，在疫情反覆貫穿2022年全年的背景下，作為酒旅行業的領軍企業，該公司全年新開店879家。2023年，伴隨著疫情管控更加科學精準，商旅出行消費場景將得到大幅修復，商旅出行需求有望迅速全面釋放。公司將緊抓市場強勁復甦機遇，穩步推進規模化擴張和深度佈局下沈市場，堅持守正創新，調整升級產品結構，推動數位化建設，賦能酒店經營效率和管理效率，持續優化會員體系建設以增加會員粘性，努力提高經營業績。

2023年春節期間，華住集團旗下酒店的數據平均每間可供出租客房收入（revpar）同比增長超120％，平均出租率同比最高增長70％，其中，長線旅遊市場以及熱門城市的經營水平超出預期，中、高檔飯店增長明顯，西南地區平均出租率將近80％。今年春節出租率的趨勢與2019年之前更為類似，在春節的中後期為入住的高峰期。春節期間有將近20％的店天天滿房，滿房高峰出現在初三、初四，趨近於2019年的情況。

春節期間跨省遊比例超過六成，重回2019年。超過四成的客人選擇提前預訂，在四川、雲南、河南、安徽的三四線城市在春節期間熱度較高，其中大理、樂山、洛陽和廈門大多吸引的是外地遊客，入住時間較長，達州、自貢更多是本地客人去感受傳統的民俗文化。

春節假期客人傾向於選擇中高檔飯店入住，其中高檔品牌花間堂品牌表現優異，平均入住率超過70％，花間堂子品牌浙江麗水花間堡連續4天滿房，中高檔品牌漫心的入住率接近65％，其中北京後海鼓樓四合院漫心府、南京夫子廟熙涵映漫心府、南京夫子廟水韻秦淮漫心酒店連續5天滿房。

上海海昌海洋公園在2023年春節假期，累計接待總量近35萬人次，全面趕超疫前水平。公園衍生消費收入創歷史新高，恢復達2019年同期的180％，增幅顯著。最高單日入園人次達4.5萬，同比2022年增長超120％，外地遊客佔比60％，呈現明顯上升趨勢。

春節黃金周開始前一天，2023年1月20日，全國首家奧特曼主題酒店於上海海昌海洋公園試營業，預售首日便三秒告罄，一房難求，春節期間上海海昌海洋公園奧特曼主題酒店和海昌海洋度假酒店「雙酒店」均呈滿房狀態。

1月29日，據復星披露的數據，除夕至初六春節假期，復星旅文Club Med地中海俱樂部中國區度假村入住率持續走高，麗江度假村6晚平均入住率達95％，桂林度假村平均入住率超九成，Joyview安吉與千島湖度假村均實現95％以上的高入住率。此外，北大壺、亞布力、長白山三座滑雪度假村平均入住率也超過85％。

復星旅文標桿性項目三亞·亞特蘭蒂斯2023年開年以來持續火爆，元旦期間平均入住率達97.4％，總接待人次達約3.7萬人次，營業額超越疫情前水平，1月9日至31日預計連續22天接近滿房，1月全月入住率將超97％，創開業以來新高。

自2022年12月26日亮燈至2023年1月27日，豫園商城合計接待客流233萬人次，同比上升20％，春節期間的銷售額也已恢復至疫情前水平，老廟、亞一、綠波廊、南翔饅頭店、上海老飯店等眾多品牌銷售情況均明顯反彈。根據統計數據，前來賞燈的客群中，90後、95後以及00後的年輕群體佔比大幅提升，客群結構較疫情前呈現出顯著的年輕化態勢。

錦江酒店（中國區）經營數據顯示，兔年春節全國酒店入住率、滿房酒店數、RevPAR（平均每間可供出租客房收入）均創三年以來同期新高，呈「量價齊升」良好發展態勢。其中，1月23日及1月24日，旗下全國酒店平均入住率均超去年同期50％；1月23日開始，旗下全國滿房酒店數連續四日較去年同期翻一倍以上；且入住率和滿房酒店數最高的1月25日，旗下全國酒店綜合RevPAR較去年同比提升94.4％，已接近恢復至疫情前水平。

與此同時，過去三年由本地和周邊預訂佔主導的春節度假趨勢也在今年發生逆轉，跨省酒店預訂明顯增加，海島、民俗、登高目的地受追捧。北海、大理、西雙版納、內江、三亞成為錦江酒店（中國區）入住率排名前五城市。

1月28日，萬達集團發佈了今年春節期間（除夕至初六）的經營數據。今年春節期間（除夕至初六）全國480座萬達廣場客流1.6億人次，銷售收入126.8億元，較2019年客流增長15％，銷售額增長29％。

萬達電影825家影城，佔全國影城數量的6.6％。萬達影城春節期間觀影人次1717萬，收入11.95億，其中票房10.4億元，佔全國票房市場份額15.5％，較2019年收入增長5.8％，票房增長5.7％。

萬達酒店管理公司全國酒店131家，春節期間接待人數35.6萬人，收入1.55億元，可比酒店比2019年接待人數增加2％，收入增長21％。萬達長白山度假區8家酒店收入4200萬元。

1月28日，據凱撒旅業微信公號消息，2023年春節黃金周，消費信心回升。凱撒旅業旗下凱撒易食的配餐業務穩步復甦，已恢復至2019年同期的70％。其中，鐵路配餐業務，凱撒易食旗下易食縱橫、廣州動餐及海鐵動餐的服務保障人次達1162萬人次，恢復至2019年的91％；航空配餐業務，旗下6家航空配餐企業累計服務32萬人次，三亞航食、新疆航食及蘭州航食春節黃金周配餐量已恢復至2019年70％以上。