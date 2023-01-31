新華社1月31日報導，雲南省人大常委會辦公廳黨組成員、省紀委派駐省人大機關紀檢組組長羅廷才，因騙資金建寺廟、干擾基層政權工作、自封「活佛」並裹挾村民參加迷信活動，2022年9月被開除黨籍，移送檢察機關起訴，1月29日雲南省玉溪市中級人民法院一審開庭審理，將擇期宣判。

報導稱，羅廷才在退休5年後被民眾舉報，於2022年2月被雲南省紀委監委立案審查調查並採取留置措施。

經雲南省紀委監委查明，2013年至2018年，羅廷才利用職務影響，以建設家鄉基礎設施為由，向稅務、財政、國企等多個部門和單位申報扶貧助農專項資金共計566萬餘元（人民幣，下同，約合新台幣2490萬元），擅自改變資金用途，違規在其家鄉雲南省文山壯族苗族自治州馬關縣古林箐鄉瓢廠村建蓋寺廟並從事違法活動。

經查，自2013年6月起，在沒有報批的情況下，羅廷才私自指使時任瓢廠村村民小組長的何某、施工老闆洪某以及多名村民挖山破土，占用集體土地，先是建了寓意「九五至尊」的九層雲海塔，後又擴建了雲海寺，擺放了13尊佛像，2018年6月正式對社會開放。

其間，羅廷才多次給時任古林箐鄉黨委書記和鄉長的王某某、莊某某等人打招呼，要求把他協調到的資金全都用在雲海寺建設工程上。為推進雲海寺建設，羅廷才於2016年到瓢廠村召開群眾大會，鼓動大家選舉其親信何某擔任村民小組長，讓本來高票當選村民小組長的孔某改當會計。

因無合法審批手續，馬關縣民宗部門多次要求關閉清理雲海寺，但都遭到羅廷才抵制，他甚至不顧民宗幹部阻止，在深夜偷偷組織開光儀式。

為了將雲海寺合法化，羅廷才組織12名村民到昆明某著名寺院參加「三皈依」培訓專案，並讓該寺住持為每個村民辦理了皈依證，他自己也辦理了皈依證，取法號「本智」。另外，他安排村民向馬關縣民宗局遞交皈依證和相關申報材料，以「村裡有一定數量的信教群眾」為由，申請將雲海寺批准為臨時宗教場所。馬關縣民宗局走訪發現，瓢廠村無信奉佛教人員，已辦理皈依證的村民自身並不信佛教，因此拒絕了這一申請。

雲海寺建成後，羅廷才還組織14戶出資農戶通過售賣香火、收取功德金等方式斂財，引發當地廣大群眾反對。2019年6月，馬關縣政府將雲海寺關閉清理。

此外，羅廷才還存在串通對抗組織審查，違規參加合作社侵占群眾利益等違紀違法行為。

報導稱，羅廷才在軍隊成長，大半生從事法律、審計、紀檢工作，自恃位高權重，作風霸道，狂妄自大。據供述，他在雲南省審計廳分管人事和紀檢工作，掌握著「兩把刀」，只要他提出資金申請，沒有哪個單位和部門會不給面子。他認為，在偏遠的家鄉建一座雄偉的寺廟，是一種政績，彰顯出個人能力，可以留名千古。

瓢廠村前村民小組長高某說，羅廷才自封是瓢廠村雲海寺十三尊佛之外的第十四尊「活佛」，要求村民們對他言聽計從。還對村民吹噓自己是大官，可守村裡的「龍頭」，村民守住村「龍尾」就行。

雲南省紀委監委第二監督檢查室主任李江波說，羅廷才案件之所以發生，也有單位監管不到位，職能部門的縱容。2022年9月，羅廷才遭開除黨籍處分，取消其享受的待遇，收繳違紀違法所得，移送法辦。羅廷才案件暴露出財政資金尤其是涉農資金的撥付、使用等環節存在監管漏洞，有一撥了之、放任不管問題，必須完善制度機制，強化全過程監管。應該持續開展清理整頓工作，嚴肅查處領導幹部違規干預、侵占農資行為。