究竟是誰炸了北溪天然氣管道，真相仍未水落石出，然而近日美國駐歐盟大使拒絕回應歐洲議員詢問「美國是否參與炸北溪」的問題，引發熱烈討論，甚至引起部分歐洲議員懷疑背後動機。

綜合外媒報導，去年9月，俄羅斯向歐洲運送天然氣的北溪1、2號管道在瑞典與丹麥附近發生爆炸洩漏事件，經過初步調查是遭人為破壞，瞬間陰謀論四起，美國與俄羅斯互相指責是兇手。

日前美國駐歐盟大使Mark Gitenstein訪問歐洲議會時，被詢問「美國是否參與炸北溪」的問題時，做出拒絕回應的舉動，讓歐洲議員Mick Wallace在推特上發文質疑Mark Gitenstein「為什麼會這樣做」背後動機恐不單純。

此事讓北溪被炸的議題再度成為討論焦點，美國副國務卿Victoria Nuland的發言也引發輿論關注，Victoria Nuland在一場聽證會上表示，「得知北溪二號現在變成海底的一塊大金屬後，我很高興，我相信美國政府也很高興。」

Victoria Nuland此番發言讓俄羅斯外交部發言人Maria Zakharova怒批，「這就是美國政府認可民用設備進行恐怖襲擊北溪管道的證據，更證明美國有破壞全球能源安全的明確動機。」