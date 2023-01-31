由於強烈的冬季風暴席捲美國，今天進出美國的航班有1000多架次被取消，其中約一半來自西南航空公司（Southwest Airlines Co.）。

路透社報導，根據世界航班追蹤網站FlightAware統計，截至美國東部時間下午6時，共有1019架次航班被取消。

廉價航空公司西南航空因為面臨惡劣天氣，加上採用過時的調度系統，而在假期時取消1萬6700架次航班，於1月初引起美國政府批評。

西南航空今天取消約12%航班，美國航空集團（American Airlines Group Inc）則取消6%，相當於200架次。

美國聯邦航空總署（FAA）日前因電腦系統當機，造成全國出現停飛的狀況，如今航空業已恢復運作，但現在又有航班受天氣影響取消。

西南航空和其他美國主要航空公司已發布冬季天氣豁免通知，乘客若依相同訂位艙等更改行程，可免收價差。