結束總統民選後最長任期的行政院長蘇貞昌，4年努力在今日畫下句點，他31日出席交接典禮時說，自己沒有要退休，因為生命就是他的任期，服務就是他的志業。還轉頭對太太說「洗畫筆的畫家助理回來了」，還對身兼民進黨立委的女兒蘇巧慧喊話，未來立法院甲動，對方又多位可調配的司機，兩位孫女的司機也回來了。

蘇貞昌說，他今天早上出門時鄰居問他「退休後要幹什麼」，他回說「我哪有要退休」，生命就是他的任期，服務就是他的志業，雖然剛辭掉一個工作，但是要服務的事情還多的很，往後如果在老人共餐後，能泡個好茶給太太獻殷勤，告訴對方協助洗畫筆的畫家助理回來了，「她一定會很高興。」

隨後，蘇貞昌望向女兒蘇巧慧，未來如果立法院清晨要甲級動員，女兒不會再為找不到司機煩惱，因為多了個義務司機可以調配，而在下大雨的放學路上，兩個孫女看到阿公開車來接，歡呼地鑽進車裡後，又看到阿嬤準備又熱又香的雞蛋糕，一定會說聲感謝，那是世間最真誠悅耳的聲音，未來有需要他服務的地方，「我的服務如果讓人舒服高興，我想我的工作多得很。」

蘇貞昌透露，那天總統介紹完新閣揆後，陳院長拉著不讓他走，拚命拜託說兩件眼前的事情要幫忙解決，「我看他急成那樣子，一向從容優雅的大仁哥，你的苦日子要開始了。」

他驕傲指出，看著今天到場的滿朝文武官員，這些人運籌帷幄、決勝千里、上馬擊賊，大家都身懷十八般武藝，不論是軟鞭、硬弓、長劍，功夫好得不得了，只要給他們充分尊重跟授權，排除部會間的不同意見，這個隊伍絕對會再創一番好成績，有了這個團隊，相信總統交辦任務再多都難不倒陳健仁，「給你最高祝福，也期待精彩，我一定會大聲為大家喝采」

幾個禮拜前，總統在官邸堅持要送我上車，走著走著，總統說「蘇院長你以後不要不理我，打電話要接哦」，當時他停下腳步回頭哈哈大笑，笑說「我說此去山高路遠，偏遠地方。」

最後，他感性說道，如果不是有台灣這麼好的國家，一個生在窮苦長在偏鄉的他，怎麼可能從台灣尾拚到台灣頭，從最底層做到最高層，他今天要從國家最高行政機關大禮堂走出去，他會心懷這個國家，由衷感謝這塊土地和人民給他的機會，「我力量雖小，但國家如果有需要，就算我一份！感謝台灣，天佑台灣。」