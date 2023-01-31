一名男網友透露自己過年連假期間協助朋友照看房屋拆除工程，在施工現場的房子裡撿到一包黃金當下全數歸還，透過屋主才得知黃金是過世的老奶奶所遺留，且老奶奶一生坎坷，事後他拜拜時見到「老奶奶點頭道謝」，他回家路上買彩券也幸運中了1000元，貼文曝光後讓不少網友直呼「好人有好報」。

一名男網友在臉書《靈異公社》中發文分享自己近日遇到的詭異巧合，他表示原本休假，但由於朋友開工請求他去施工現場幫忙照看，順便幫忙拜拜。他還原現場屋況表示，這棟3層樓的老房子，1到2樓都是木板裝潢的隔間，房子格局屬於長方形，2樓還保留古時燒柴煮飯的爐灶，他看了也讚嘆「真的是原汁原味的老房子」。

男網友分享自己在老房子裡撿到整包黃金，他全數歸還後見到已逝老奶奶點頭道謝，回家就中樂透。(翻攝自靈異公社)

他表示正當他四處查看時，突然聽見東西的掉落聲，他循聲到房間查看，竟看見地板有一整包金子，他坦言當下很心動，也透露這包金子大約有二兩重，換算市價逾10萬，「但是小弟我窮還是有志氣的，我就把東西拿去給樓下的屋主，他們才說這是她死去的媽媽留下來的」，他這才得知原來這是老奶奶的房子。

屋主透露，老奶奶年輕時是童養媳，過得很辛苦，由於老公又不爭氣到處偷吃又拋棄妻小，只好一個人做3份工作養4個孩子。不料4個孩子裡其中一位不孝又敗家，最後家產都被拜光只剩下這間老房子。後來老奶奶過世，家人們回來幫忙處理後事，原本大家都不知老奶奶有藏這包黃金，還好被原PO發現並歸還。

原PO透露自己有靈異體質，後來跟朋友一起拜拜，香才剛插下就突然看見老奶奶點頭道謝，他也禮貌點頭，他表示回家路上隨便找了一間彩卷行買大樂透，後來對獎發現自己中了一千元，他表示「剛好可以換機油，順便買咖啡跟幾樣小菜，去祭拜我老爸」。

貼文曝光後網友們紛紛留言表示，「好心有好報」、「好人一生平安」，有網友分享自身經驗表示「我母親的金飾整包被偷走，就遇不到像你這樣有福報的人」，原PO對此則親回「現在貪這包，日後要還更大包」。