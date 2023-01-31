藝人林雨葶參加第二屆星光大道走紅，更因外型甜美而有著「小廣末涼子」的美稱，和男友穩定交往多年的她在去年8月公開懷孕喜訊，接著於本(1)月12日與男友登記雙喜臨門，近期更時常在臉書上曬出孕肚進展，她昨(30)晚間發文報喜，宣布「最強情敵降落」，順利誕下水瓶座女寶寶。

林雨葶昨日晚間在臉書上報喜，表示產後休養兩天才終於恢復體力，發文向大家報平安，指出：「太佩服所有媽媽了，真的很偉大。」並回憶起生產狀況，直言：「生的那天沒有讓我痛太久，一切順利到不可思議，歷了魔幻時刻11個小時」更向醫護人員表達感謝，於文末中也不忘向女兒喊話：「很開心妳來找我當妳媽媽，歡迎妳來到這個世界。」滿滿都是成為人母的喜悅。

貼文一出，釣出朋友九把刀以及童立安留言恭喜，底下粉絲們也紛紛獻上祝福，寫下：「恭喜新手媽媽！」、「喜獲水瓶公主寶寶」、「恭喜雨葶母女均安」、「跟媽咪一樣的美麗，好精緻的小臉兒。」

事實上，林雨葶此前因「先有後婚」遭到不少酸民們留下惡意私訊，對此她在IG中以限時動態坦言：「先後順序並不重要，本身就是以結婚為前提交往，未來也預計會生小孩，只是出現『變數』，才讓我們提早完成這件事。」指出他們很認真在對待未來，也已經有了生孩子的共識，所以不論事情的走向如何，都希望他人可以不多加揣測及批評。