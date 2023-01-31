許世彬作品《絲瓜架上的雛鳩》瓜架上築巢育雛的斑鳩，溫潤醇厚的色調蘊涵深濃親情。（葫蘆墩文化中心提供／陳世宗台中傳真）

許世彬作品《晨風中的溪畔》描述溪谷中的芒花，在清晨霧氣氤氳中隨風舞動。（葫蘆墩文化中心提供／陳世宗台中傳真）

「生於斯、長於斯，濃濃故鄉情！」台中市葫蘆墩文化中心即日起至2月12日展出「溪畔─許世彬油畫個展」。藝術家許世彬將生活感受及環境體驗透過細膩的寫實技法，體現濁水溪流域沙埔地的自然景色、光影流變；讓久居城市的民眾暫離塵囂，從畫中賞遊幻變多采的鄉間風情。

葫蘆墩文化中心指出，許世彬出生的彰化二水鄉，緊鄰舊名「螺溪」的濁水溪，自幼喜愛繪畫，最常畫的是沙埔地種植的蔬果和溪水裡的魚蟹，美工科畢業後擱置成為畫家的夢想，從事商業設計工作；在一次以梵谷名畫為客戶彩繪牆面設計後，開啟油畫創作的契機。

葫蘆墩文化中心表示，該中心舉辦「溪畔─許世彬油畫個展」，透過暴雨前的滿天烏雲、暮色雲彩映照的溪畔、田間專注於手機的農人、沿著道路叫賣的攤販等30件畫作，充滿浪漫主義氛圍的畫面，展現對家鄉螺溪的濃烈情感。

許世彬說，他在濁水溪沙洲旁農地種植蔬果，以油彩紀錄假日農耕生活所見的四季風貌、溪畔景物。《飛向銀合歡》白鷺鷥於寬廣溪谷上空自由翱翔飛往銀合歡樹叢；《晨風中的溪畔》描述溪谷中的芒花在清晨霧氣氤氳中隨風舞動；《溪聲》夏日雨後暴漲的溪水彷彿可以聽到浪花如雷奔吼。

《雨盡風恬的田間小路》雨後燦亮天光穿透雲影映照大地，礫石畦地、稻禾野草閃動晶瑩雨滴，勾勒一幅寧靜清悠、滌淨凡塵之境。《絲瓜架上的雛鳩》瓜架上築巢育雛的斑鳩，溫潤醇厚的色調蘊涵深濃親情。「溪畔─許世彬油畫個展」即日起，在葫蘆墩文化中心展出至2月12日。