創辦於1922年的台南一中去年盛大迎接百年校慶，百年校慶壓軸活動單車環島今天清晨6點登場，校長廖財固及中華民國校友總會理事長吳榮彬領軍40人在低溫中踏上鐵馬，預計花10天環島台灣一圈，並拜訪同樣創立於1922年的高雄中學、成功高中、新竹中學、台中二中，加強校際合作交流。

校方指出，這場百年校慶單車環島原訂去年暑假舉行，惟受疫情影響，一直延到今年寒假才辦理，參與的24名的高一到高三學子，行前均已接受體育組培訓，一早頂著低溫啟程，大家都相當期待接下來的旅程。

參加單車環島活動的除了學生外，還有老師、家長與校友等人，為了順利完成單車環島壯舉，校長廖財固與同學們即使在春節連假期間也努力練騎，今早氣溫冷颼颼，師生都互相打氣，「不會被寒流低溫跟強風打敗」。

廖財固說，正好在新春期間為百年校慶系列活動畫下最壯麗的休止符，也希望同學們透過雙腳踩踏自行車，用雙眼觀看美麗寶島，與土地產生生命的連結，更加了解自己生長的土地。

承辦此次單車環島的活動的王泰焜組長說，這趟騎鐵馬環島將連續10天，平均約需騎乘約100公里，相當挑戰大家的體能，他也說，雖然過程一定會有痛苦，但也是珍貴的奮鬥磨練，藉此能激發意志與鬥志，期許學生能忍耐苦痛、知福惜福，從中產生守護美麗寶島的信念。

南一中往年也曾舉辦單車環島相關活動，疫情期間中斷3年不曾舉辦，此次剛好百年校慶重啟單車環島，號召學生完成壯舉。校方表示，這趟環島期間也將拜訪高雄中學、成功高中、新竹中學、台中二中等同樣剛迎接百年校慶的學校，透過校際合作交流，除了拓展南一中學子的視野與人際關係，也藉此培育新課綱核心素養。