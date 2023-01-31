大陸中央紀委國家監委網站30日公佈，近日印發《關於深化糧食購銷領域腐敗問題專項整治工作的意見》，強調要持續加大糧食購銷領域腐敗問題懲治力道，對涉糧問題線索展開清底式「回頭看」，應查盡查、一查到底。在《意見》指出，中央紀委二次全會將糧食購銷作為重點領域，持續深化整治，各級紀檢監察機關要高度重視，會同有關部門持續抓緊抓實專項整治工作。

值得注意的是，大陸中央紀委國家監委網站29日也公開通10起糧食購銷領域違紀違法典型案例，其中包括中儲糧集團公司原黨組成員、副總經理徐寶義干預和插手糧食業務招標代理、受賄案等。

該《意見》強調，要緊盯涉糧亂象背後的腐敗問題，深入查辦「影子股東」、「影子公司」、「國皮民骨」以及關聯交易、套取資金、輸送利益等案件，從嚴從重懲處；重點圍繞糧食收購、存儲、輪換、銷售等環節，嚴肅查處「以陳頂新」、「先收後轉」、空進空出、壓級壓價、吃拿卡要，以及敷衍塞責、怠忽職守，搞形式主義、官僚主義等問題，並高度重視辦理掛牌督辦的問題線索和案件，集中清理盤點，快查快結；適時向社會公開通報重大典型案例，讓幹部警醒、知止，形成嚴的氛圍。