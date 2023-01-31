韓國知名男星宋仲基去年年底高調認愛英國女演員凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），正巧碰到前妻宋慧喬新劇《黑暗榮耀》播出前，直接狠搶一波熱度。如今，宋仲基公布即將結婚與當爸訊息，被網友視為二度出手硬槓宋慧喬，也讓網友猜測，若宋仲基婚禮辦在「這一天」，應該炸翻全網。

宋仲基第一次宣布交往喜訊時，是在主演韓劇《財閥家的小兒子》完結後，而且在宋慧喬新劇《黑暗榮耀》播出前，讓許網友猜測宋仲基想要延續當時《財閥家的小兒子》的熱度，如此一來就能壓過宋慧喬新劇的知名度。

不過《黑暗榮耀》憑藉宋慧喬與其他演員們精湛演技和精彩劇本榮獲觀眾們的喜愛與支持，不過要等到3月才播出第二季，難免會有點失焦，這時宋仲基再丟出結婚與即將當爸喜訊，再次讓焦點和話題重回他身上。

雖然交往和結婚有喜都是「剛好」撞上前妻新劇，如今宋仲基透露可能會舉辦婚禮，外界熱烈討論，若宋仲基將婚禮日期辦在產前，恰巧又會撞期《黑暗榮耀》第二季開播日，恐會造成宣傳的比較，但也有人認為如果在產後辦，很有可能與過去和前妻結婚日期10月31日太過相近而引起爭議。