美國眾議院能源和商業委員會3月將就視頻共用應用程式TikTok進行審查，預料TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）3月23日會出席作證，這將是他首次在美國會委員會露面。

路透報導，美眾議院能源和商業委員會主席、共和黨眾議員羅傑斯（Cathy Rodgers）當地時間30日在一份聲明中做出上述表示。與此同時，美眾議院外交事務委員會正計畫下個月就一項出於國家安全疑慮而禁止在美國使用TikTok的法案進行投票。

羅傑斯表示，中國科技公司字節跳動（ByteDance）所擁有的TikTok，有意允許中共訪問美國使用者數據。她補充說，美國人應該知道這些行為如何影響到他們的隱私和數據安全。她和其他共和黨議員要求TikTok提供更多訊息，而出於對有害內容的擔憂，他們想知道TikTok對年輕人的影響，並且希望了解有關平台上潛在的針對未成年人性剝削的更多詳細資訊。

報導指出，TikTok是中國短視頻分享應用程式抖音的海外版，字節跳動是其母公司。擁有超過1億美國用戶的TikTok一直試圖向華府保證，美國公民的個人數據無法被訪問，其內容也不會被中共或受北京影響的任何人操縱。

美國外國投資委員會（CFIUS）是權力很大的國安機構，由於擔心美國使用者數據可能會被移交給中國政府，該委員會於2020年命令字節跳動剝離TikTok，雙方已經進行2年多的談判，旨在達成一項國家安全協定，以保護美國TikTok使用者的數據。