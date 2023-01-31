今年預報最亮的C／2022 E3（ZTF）彗星將於2月1日抵達近地點，亮度也達到最高，是用雙筒望遠鏡即可觀賞到的星體。台北天文館將於當日晚間7時30分起透過YouTube頻道「台北天文館」進行線上直播解說。

天文館介紹，C／2022 E3（ZTF）彗星是去年3月被發現的星體，它有著瀰散的彗髮、長長的彗尾，逆向彗尾也相當明顯，其彗髮獨特的綠色色調則來自於彗星中的雙原子碳。該彗星今年1月12日通過近日點後，亮度如預期般逐漸升高，並被許多天文愛好者拍攝到。

天文館建議，民眾可於每日午夜前後，在較無光害的環境下，以雙筒望遠鏡朝向北方，配合天空中亮星的相對位置，如北斗七星、北極星、御夫座的五車二等亮星搜尋C／2022 E3（ZTF）彗星，它在望遠鏡中為呈現瀰散狀的亮點，與恆星明顯不同，相當容易分辨。

天文館指出，C／2022 E3（ZTF）彗星的估計周期長達5萬年，是來自太陽系遙遠的冰凍星體，它們在未出現彗髮、彗尾等特徵時與小行星非常類似，「半人馬小行星」即同時具備彗星與小行星的特徵。

天文館在2月1日的直播中，除了介紹有關C／2022 E3（ZTF）彗星外，還將由天文館的解說員和極深空計畫的2位虛擬主播埃穆亞及厄倫蒂兒，一起來探討彗星的相關問題與歷史事件。