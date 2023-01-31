有網路媒體爆料，新北市樹林區一間改裝車行被爆料公然販售「電動遮牌器」，還在臉書秀出影片稱「檢舉魔人剋星來了」引起網友撻伐，有網友留言酸說若車主遮牌器遭開罰，業者能幫忙負擔嗎，還是驗車時業者能免費幫忙拆卸、裝上，業者事後還怒回「少在這哭夭靠X，有病就吃藥」。

據《記者新聞網》報導，新北市樹林一家改裝車行公然在臉書上販售「電動遮牌器」，該車行還拍下影片強調「檢舉魔人剋星來了，能隨時隨地遙控擋住你車牌神器來」，稱能為車主省下罰單，是「厲害的黑科技」，隨即在網路上引發撻伐，對此業者表示「只是分享給志同道合者，要不要裝是個人決定。」

有網友回應「看來老闆很期待家人遭撞飛的時後，肇逃剛好（是因為）裝這種垃圾東西」，業者還大言不慚地回應「你會期待家人吃飯時噎到送醫、走在路上被狗咬傷嗎？」有人則說幫忙裝遮牌器識會損陰德，業者則說根本扯遠了。

此外，也有網友稱如果車主因遮蔽車牌遭開單或檢舉，業者會幫忙出部分罰金嗎，若要驗車時，業者可以幫忙拆除，再免費裝回去嗎？業者回應「裝不裝是你的決定，怕遇到這些問題，當然要自行負責」，還要網友好好跟精神科醫師談談「就一個小東西，你可以誇大，你自己有病就吃藥，我懶得跟你談天說地」。據悉安裝遮牌器已違反道交條例第13條：毀損或變造汽車牌照、塗抹污損牌照，或以安裝其他器具之方式，使不能辨認其牌號。」可處2400元至4800元罰鍰。