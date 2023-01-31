民眾浪漫求婚，意外開發燈會的多元用途。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

「在天願為比翼鳥、在地寧為連理枝」！ 2023 中台灣元宵燈會「幸福台中」，將於週六2月4日在中央公園登場。台中市觀光旅遊局指出，全台規模最大水上主燈、6大主題燈區、超過30組燈組，將公園轉化為日夜都唯美好拍的絢爛樂園，浪漫燈海神助情侶求婚成功，由情人變成眷屬。

觀光旅遊局表示，燈會正式啟用前，各主題燈區、光環境不定時分區亮燈測試，夜間燈光璀璨，格外吸睛，更有民眾浪漫求婚，意外開發燈會的多元用途。

觀旅局指出，燈會已大致佈置完成，吸引許多民眾搶先前往觀賞，日前就有婚禮工作室接受委託，利用燈會的燈光環境，營造璀璨氣氛，安排男生在散步賞燈時向交往多年的女友驚喜求婚，在浪漫的夜晚燈光助攻下，成功獲得女方同意，雙方攜手邁向人生的下一段旅程。

觀旅局強調，今年燈會的展期自2月4至2月12日，共9天，除燈區作品繽紛亮眼，也規畫36場街頭藝人演出、13場創意聚客活動。週末也與台中知名文創市集品牌－lolemarket合作打造全新「Park 兔」燈會市集，歡迎民眾前往體驗最療癒、最璀璨、最多元的元宵燈會。