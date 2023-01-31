1.美國2023年元月達拉斯聯準商業活動指數為負8.4，較預估值負15來得佳，前值則是負18.8。達拉斯聯邦準備銀行每個月會調查德州製造業狀況，也就是會查詢產量、人力、訂單、售價等數據。分析師認為，此報告與美元有一定連動性，若本月比較好，美元有機會相對強勢，反之亦然。

2.美匯指數上揚，盤中一度來到低點102.27，最後為102.26，上漲0.32%。美匯指數指數2022年9月28日，衝到波段最高114.78。分析師認為，聯準會要公布的政策利率將會左右美元走勢。

3.美國公債殖利率升至兩周新高，國際金價小幅回檔，紐約期金收跌6.5美元或0.3%，每盎斯1922.9美元。現貨金每盎斯為1920.35美元，跌6.99美元或0.4%。

4.外媒指出，雖然俄國普丁宣稱，不容許俄羅斯石油企業與實施價格制裁的西方國家有生意來往，但事實上卻沒有限制這些公司以任何價格賣出石油，表示俄國維持向市場提供廉價原油，因此石油供應充裕。紐約期油跌2.33%，每桶收77.9美元，布蘭特期油也跌2.03%，每桶收84.9美元。

5.每單位比特幣為22,876.57美元，比特幣下跌3.14%。比特幣從2023年元月中旬重回兩萬美元大關後，30日一度進逼24000關卡。