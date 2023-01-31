洋基工程專注於高科技廠房統包工程，承包無塵室恆溫恆濕、高低壓輸電、商業精緻空調、消防系統、製程管線系統、給排水系統、製程廢氣系統、監控及弱電系統安裝工程等。近年切入技術門檻更高的A級商辦大樓機電空調工程，提供業主一站式工程服務。

在半導體、印刷電路板（PCB）及光電大廠持續推進先進製程、生產規模逐步擴增，對無塵室的潔淨程度、減排效率及大型廠區的空調穩定度等要求明顯提升，使洋基工程2022年自結合併營收139.67億元、年增達31.04％，續創歷史新高，持續受惠淨零排放商機。

洋基工程指出，上季再接獲約67.6億元的高科技廠大型無塵室機電工程合約，目前未認列合約收入突破217億元、年增達約3成。以過往經驗觀察，大部份未認列合約收入將在12～18個月內完成施工及認列，預估整體營運表現至2024年均可望維持穩健成長動能。

因應國內電子大廠陸續轉向東南亞布局設廠，洋基工程近期規畫赴泰國設立據點，就近服務下游客戶，將業務拓展至其他東南亞地區，同時將拓展超高商辦大樓機電空調設備工程市場，盼透過多角化布局跨種類、業態及地區的工程服務，挹注整體成長動能。