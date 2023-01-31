台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雙北是經濟發展重心，租售需求量都相當大，而新北目前均價37.9萬，和均價67萬的台北相比，購屋門檻等於是半價行情，且新北市通勤方便，新興重劃區多，供給量大，因此吸引多屋族或包租公們資產配置，加上新北市人口基數龐大，所以三屋以上持有人大幅領先其他縣市。

張旭嵐指出，依照房屋稅法規定，只要同縣市內的房產無出租，並供本人、配偶或直系親屬居住使用，三戶之內即可登記自住用住宅，房屋稅採房屋現值×1.2%計算，稅率低，因此許多行有餘力的長輩，也提早為子女購屋，視購屋為累積資產之道。若是持有非自用房屋，房屋稅率則從1.5%起跳，由於2022年許多縣市都修法實施「囤房稅」，依照持有戶數多寡調整稅率，最高稅率為3.6%，所以名下有多戶非自住房產者，新的一年持有成本將較過往增加。

第一建經研究中心副理張菱育指出，一般人都以為名下持有第二屋，就不能申請首購房貸優惠，但事實上，銀行認定的首購，是指「名下的第一間有貸款房屋」，也就是說，若名下的房產貸款都已經繳清，新購入的第二間甚至第三間房產，仍可使用各銀行提供的首購優惠利率，而若是夫妻其中一方名下已有房貸，則可由另外一方來申請貸款，也能享首購優惠。