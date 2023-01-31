怎麼追櫻最有趣？每年人氣爆棚的櫻花季即將盛大展開，是捕捉春季限定美景的好時機，Klook特搜5大絕佳賞櫻提案，讓喜愛櫻花的旅客可以根據自己的玩樂喜好，體驗與眾不同的賞櫻樂趣！

愛露營／浪漫櫻花雨下的露營體驗

熱愛與三五好友露營，感受日夜櫻花之美的旅客，不妨來到位在新竹五峰的愛上喜翁豪華露營區，不僅群山環抱、雲霧繚繞，宛如置身雲中秘境，園區更種有上萬棵櫻花樹，可搭配一泊四食方案，在櫻花樹下享受唯美的下午茶時光或豪華海陸全餐，同時將白天的粉嫩櫻花與星空下的浪漫夜櫻一網打盡，來場最浪漫的粉色系露營體驗。

愛上喜翁豪華露營區種有上萬棵櫻花樹。 圖：Klook／提供

愛泡湯／泡美人湯欣賞夢幻花旗木

冷冷的天最適合泡湯！邊賞花邊泡湯，更是頂級享受；位於高雄的遠山望月溫泉風呂露營區，種植了近千棵被譽為泰國櫻花的「花旗木」，跟櫻花一樣是浪漫的少女粉色，花期約在3月下旬至4月下旬；欣賞夢幻花旗木同時，還可在半露天湯屋享受有美人湯之稱的碳酸氫鹽泉，具有滋潤肌膚的功效，有如沐浴於天然化妝水中，為浪漫的春天增添樂趣。

高雄的遠山望月溫泉風呂露營區，欣賞花旗木同時還可享受美人湯。 圖：Klook／提供

愛樂園／穿梭遊樂設施與櫻花大拍美照

喜歡在樂園追求刺激的旅客，可前往位於南投的九族文化村，不僅可暢玩遊樂設施與原住民表演，園區內更有多達五千顆的八重櫻、吉野櫻和富士櫻等，於櫻花季期間穿梭於綿延數百公尺的櫻花步道大拍美照，搭乘空中纜車鳥瞰全區的櫻花美景，或於夜幕降下時，欣賞透過花燈與湖面照映出的櫻花彩虹！即日起購買Klook門票更加贈日月潭纜車來回搭乘與可愛造型棉花糖。

愛森林／徜徉森林浴與片片粉色花海

熱衷沉浸於大自然中的森林系旅客，絕不能錯過櫻花迷每年爭相必訪的武陵農場，2.1萬株櫻花將接續綻放，尤其山櫻花與紅粉佳人的色彩層次堆疊，令人驚艷；此外，擁有著「上帝的部落」之稱的司馬庫斯，除了有壯麗的神木群步道，每年2至3月登場的櫻花季更是重頭戲，粉紅色的櫻花隧道也在近年爆紅，2,000多株的櫻花包含山櫻花、緋寒櫻，及日本品種的昭和櫻、八重櫻都能看得到，是徜徉森林芬多精與粉色花海的最佳選擇。

司馬庫斯除了擁有壯麗的神木群步道，粉紅色的櫻花隧道也在近年爆紅。 圖：Klook／提供

愛美食／享受日式餐點漫步櫻花步道

來到2022年底全新開幕的高雄熱門景點「千野村日式景觀餐廳」，不用出國就能體驗濃濃日本味！入園處即可看見紅色鳥居、燈籠街及紙傘牆等超人氣打卡地標，旅客可穿著和服漫步在櫻花步道下，目前還有和服免費體驗活動，只要留下Google評論即可免費體驗一小時；販售的團子、鯛魚燒、章魚小丸子等日式餐點，更讓人彷彿置身在日本參加慶典，園區內還有可愛的水豚君作伴，讓旅客享受最療癒的賞櫻體驗。

來到全新開幕的「千野村日式景觀餐廳」，旅客可穿著和服漫步在櫻花步道下。 圖：Klook／提供

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