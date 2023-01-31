近來寒流一波波，許多女性即使穿著暖厚衣物，仍直呼冷得受不了。醫師表示，以生物學來看，女性確實常出現比男性更怕冷的情況，原因包括骨架、肌肉脂肪不同等4項，英國研究指出，女性手掌溫度通常比男性低2度，另篇研究更發現，女性的手、腳、耳朵等部位，比男性低3 度左右。

重症專科醫師黃軒在其臉書粉專分享，同處一個空間中，男性和女性穿著厚薄度相同的衣服，但女性常感覺較寒冷。黃軒說明，可能原因有4種：

1. 骨架不同

英國劍橋大學團隊研究發現，女性比男性更怕冷的關鍵是女性骨架較小，散熱較快，因此更易手腳冰冷。該研究發現，女性手掌溫度通常比男性低2℃。另一篇研究更發現，女性的手、腳、耳朵等部位，比男性低約3度。

2. 脂肪肌肉不同

女性體脂比男性多10%，男性肌肉多脂肪少，女性肌肉少脂肪多，肌肉能消耗掉大量卡路里、散發大量熱能，即使男女體重相同，因女性產熱的肌肉量較少，因此在相同溫度下更易感覺到冷。

3. 傳導敏感不同

對於冷，女性會比男性敏感，此因女生皮膚的傳感器比男性更靈敏，會更快地把「冷」的信息傳達到大腦，女性的大腦在接受到冷的信息後，會命令血液循環系統，讓血管收縮，皮膚溫度立刻減少。因此低溫時，女人更易感到手腳冰冷。

4. 荷爾蒙不同

女性體溫會受雌激素影響，雌激素能擴張血管，女性在月經開始時雌激素高，雌激素會擴張四肢血管，因此散發更多熱量，手指因此一直容易感到冰冷。反之，雌激素下降時，又易出現血管收縮，此時血液循環系統又主要以保護軀幹為主，四肢血流減緩，因此女性四肢會感到冷冰。