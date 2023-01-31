教育部國教署主辦「總統教育獎歷屆獲獎者生命教育專題講座暨展演活動」，今年活動將於2月開跑，藉由每位生命教育講師進入校園分享生命故事，激勵學生即使面對逆境仍能保持學習的熱情。

講師陳美麗因為家庭因素，從國中後便獨立自理生活，高中時到外地半工半讀完成學業。但多年前一場餐廳火災，讓她受到全身超過50％的燒傷，漫長的治療和復健之路，更讓她一度痛不欲生，但靠著對父母的不捨牽掛和對女兒的愛，讓她勇敢向前，經過3個月燒燙傷治療和4年60多次的手術與復健，才讓臉部恢復樣貌、逐漸走出陰影。

現在她長期投入公益，協助其他身心障礙者能順利就業，也分享自己的生命故事。曾獲大專優秀青年、中華民國第14界身心障礙楷模金鷹獎。現職居家式服務機構輔導員、生命教育巡迴講師、企業管理客座講師。

講師劉育伶出生時因為腸阻塞併發多重疾病，導致青光眼與聽力障礙，因此喪失視力與聽力，也不會說話。後來經過老師的教導學習點字與手指語，開始學習與外界溝通，也開啟她對學習的熱愛。

她不被身體的障礙所困，反而更積極探索自身的可能性，她是台灣第一位盲聾啞的大學生，從大學畢業後目前在育幼院擔任助理，協助其他身心障礙學生學習。她說，「我從不放棄學習，教育可以改變我，相信也可以改變眾人！」從她身上展現出何謂「生命的韌性」。

講師陳冠文就讀醒吾科技大學流行音樂創作學系3年級，2歲時經診斷為中度自閉症，語言表達理解極為困難，學習過程非常艱辛。他自幼就展現音樂天份，經過不斷的努力，逐漸在音樂比賽中展露頭角，他代表學校參加2016年全國學生音樂比賽，獲得了第一名。

教育部國教署表示，講師透過生命教育的分享過程，用自己動人的故事鼓勵學生。從每個獲獎者的生命故事，也更讓學生從中學習到樂觀堅強、永不放棄的精神。