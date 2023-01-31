新北市24區長職位調整，不少民政體系外的事務官也連帶升為區長，民政局今舉行宣誓就職典禮，新北市長侯友宜致詞表示，每個區長就是市長，台灣最棒的永遠是事務官，而不是政治人物，他用人也少用政治人物，人事安排都拒絕關說，希望大家不偏不倚，不分你我和黨派，好好打拚，激勵士氣往前走。

侯友宜表示，區長相較後端的市長，要面對更多問題，還要把危機降低，為市民服務處處到位，並發掘問題，針對轄內中長期大建設也要不斷反應，職位任重道遠。他也特別提及，新任的民政局副局長范姜坤火、捷運局副局長林耀長，感謝2位在疫情最嚴峻時，承擔重任調派板橋區長、新莊區長，未來調回市府，更能體會第一線的辛勞。

侯友宜強調，無論是從小區中區到大區，他都希望每個人能多多歷練，他會通盤考量，內外交替，做適度調整，讓每個人發揮能力，市府也不是只有民政局，只要資格符合、獲得大家肯定的人才，無論是在消防局、區公所、環保局等單位皆有機會調派區長。

侯友宜說，想擔任民政局長一定要歷練過大區，否則未來如何指揮11職等的區長，他很公平，未來只要是資歷完整的區長，有更好的位置就會往上升，區長的好壞就是他的好壞。

侯友宜表示，他的人事安排一率都是拒絕關說，採取公平公正公開的透明機制，讓大家往前走，台灣最棒的永遠是事務官，不是政治人物，因此他很少用政治人物，希望大家不偏不倚，不分你我、黨派，好好做事，為新北市打拚。

侯友宜也舉自身為例，他說，他曾擔任第一線刑警隊長、大隊長和桃園局處首長，永遠堅守崗位，將主管做好，離開時不要讓人嫌棄，要讓人懷念，往後回到曾服務的單位時都特別有感情，人跟人之間重要的是感情，不是官大官小，要做人民有感的建設，效率要高，離開時不要有遺憾，這才是首長的態度。